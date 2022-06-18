За последние 48 часов Россия возобновила свои усилия по наступлению к югу от Изюма с целью углубиться в Донецкую область и окружить Северодонецк. Так называемые «гуманитарные коридоры» используются для депортации украинцев на оккупированные территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

Как отмечается в сводке, с 14 июня официальные лица России заявляют, что они пытаются создать гуманитарные коридоры, чтобы гражданские лица могли эвакуироваться из Северодонецка.

«У России есть прецедент, как ранее в кампании в Украине, так и в Сирии, использования односторонне объявленных «гуманитарных» коридоров в качестве механизма для манипулирования пространством боевых действий и принудительного перемещения населения», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны Британии, украинские граждане, застрявшие в Северодонецке, скорее всего, с подозрением отнесутся к использованию предложенного коридора. Варианты покинуть город ограничены разрушением мостов, но предложенный Россией маршрут приведет их в город Сватово, в глубине оккупированной Россией территории.

Ранее президент рассказал, что Запорожское и Северодонецкое направления являются самыми сложными участками для ВСУ на фронте.