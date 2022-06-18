Вчера, 17 июня, россияне обстреляли Широковскую громаду. Потерпевших нет, однако были разрушены фермерские склады и три жилых дома.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

Продолжаются обстрелы в Березнеговатской громаде. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

На протяжении суток были обстрелы села Парутино Куцурубской громады. Потерпевших нет. Повреждены жилые дома и автомобили.

По предварительной информации, зафиксировано более 12 прилетов вражеских кассетных снарядов. Некоторые из них остаются несдетонированными.

Днем, 17 июня, в результате попадания боеприпасов и их обломков в селе Лиманы Галицыновской громады возник пожар жилого дома и гаражей. Потерпевших нет.

После вражеских обстрелов вечером, 17 июня, в селе Лупарево Галицыновской громады загорелась сухая трава и кустарники на открытой территории.

Ночью с 17 на 18 июня были обстрелы Первомайской громады. Потерпевших нет. Информация о разрушениях пока неизвестна.

Напомним, директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что миру грозит ад на земле, если война в Украине не будет остановлена и не удастся открыть порты: дефицит может дестабилизировать страны, зависящие от экспорта пшеницы из Украины и России.