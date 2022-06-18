Днем 18 июня на проспекте Адмирала Сенявина в Херсоне взорвался автомобиль.

Об этом пишет «Суспільне. Херсон».

Отмечается, что взрывное устройство, которое было прикреплено на дерево, сдетонировало на автомобиль. Водитель остался жив.

Военные РФ заявили о теракте украинских партизан.

Из-за взрыва в соседних домах вылетели окна, повредились деревья на улице, отмечает «МОСТ».

Напомним, в оккупированном Мелитополе Запорожской области украинские партизаны ликвидировали российских военных высокого ранга.