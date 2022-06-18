Российская пропагандистка Маргарита Симоньян прокомментировала запрет русского языка в николаевских школах.

В своем Telegram-канале она заявила https://t.me/margaritasimonyan/11612 , что российским оккупантам теперь надо «взять Николаев до 1 сентября».

«С 1-го сентября в школах Николаева запрещено изучать русский язык. Значит, надо брать Николаев до 1-го сентября», — написала главред пропагандистского RT.

Полковник Роман Костенко, с первых дней защищающий Николаев, прокомментировал ее заявление легендарной фразой спартанского царя Леонида I: «Приди и возьми» («Μολών λαβέ»).

Напомним, американский военный аналитик Роб Ли считает, что Россия смирилась с неприступностью Николаева.

При этом оккупанты издалека практически ежедневно обстреливают жилые кварталы города из РСЗО и ствольной артиллерии.