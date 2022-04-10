Фото: Michael Robinson Chavez/The Washington Post

Оккупанты дошли до мысли, что попытки штурма Николаева приведут к тяжелейшим потерям и сосредоточились на обороне Херсона с соседними деревнями.

Такой позиции придерживается сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли.

По мнению милитари-аналитика, первоначальная кампания Москвы состояла из сплошных ошибок, так как российские войска пытались «откусить больше, чем могут прожевать».

— Не похоже, что они сделали Николаев приоритетом в течение последних двух недель или около того. Я думаю, что они просто дошли до того, что сказали: «Мы просто не можем взять этот город», — заключил Роб Ли.

Он добавил, что россияне будут всячески пытаться удерживать окрестности Херсона, но не факт, что у них получится, так как Мариуполь по-прежнему оттягивает колоссальные силы противника. Роб Ли подытожил, что сейчас Одесса вне досягаемости оккупантов.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.