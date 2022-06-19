На Закарпатье разоблачили женщину, которая обещала за 12 тысяч долларов США предоставить мужчине справку о непригодности к воинской службе для пересечения границы.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора

«При процессуальном руководстве Ужгородской окружной прокуратуры жительница Чопа разоблачена на организации схемы незаконной переправки мужчин призывного возраста через госграницу во время действия военного положения (ч. 3 ст. 332 УК Украины). По данным следствия, женщина за 12 тысяч долларов США обещала предоставить гражданину справку о непригодности к воинской службе для дальнейшего беспрепятственного пересечения границы через пункты пропуска. Согласно договоренности, половину суммы мужчина должен был заплатить заранее, а остальное – после успешного выезда за пределы Украины», — говорится в сообщении.

Уточняется, что женщину уличили при получении 6 тысяч долларов США.

Напомним, полицейские в Одесской области задержали организатора схемы, который помогал мужчинам незаконно пересечь границу за 2,5 тысячи долларов.