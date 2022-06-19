Добровольцы территориальных общин Николаевской области на днях прошли тренинг по военной топографии для ведения эффективных действий в тылу врага.

Они учились оценивать местность, выполнять измерения, ориентироваться без карты и по ней, определять координаты ориентиров и целей, сообщили в Генштабе ВСУ.

— Сегодня каждый доброволец выполнял роль командира взвода и готовил данные для ведения рабочей карты, — рассказал командир одного из добровольческих формирований Виталий С.

Занятия проводились в лесах и полях соседних территориальных общин — незнакомой для добровольцев местности.

— За сегодня мы многому научились. Самое главное — ориентироваться на незнакомой местности. Через несколько часов пришлось пройти за азимутами от одной контрольной точки до другой чуть ли не 20 километров. А это — в четко установленное инструктором нормативное время. Поэтому каждый пытался включать мозги и использовать приобретенные ранее знания, чтобы успешно пройти проложенный на карте маршрут движения, — рассказали добровольцы.

Напомним, добровольцы, которые воюют с оккупантами на Херсонском направлении, рассказали, что российские военные могли бы прорваться на Николаев, но украинская оборона убила их боевой настрой.