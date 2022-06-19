Добровольцы территориальных общин Николаевской области на днях прошли тренинг по военной топографии для ведения эффективных действий в тылу врага.
Они учились оценивать местность, выполнять измерения, ориентироваться без карты и по ней, определять координаты ориентиров и целей, сообщили в Генштабе ВСУ.
— Сегодня каждый доброволец выполнял роль командира взвода и готовил данные для ведения рабочей карты, — рассказал командир одного из добровольческих формирований Виталий С.
Занятия проводились в лесах и полях соседних территориальных общин — незнакомой для добровольцев местности.
— За сегодня мы многому научились. Самое главное — ориентироваться на незнакомой местности. Через несколько часов пришлось пройти за азимутами от одной контрольной точки до другой чуть ли не 20 километров. А это — в четко установленное инструктором нормативное время. Поэтому каждый пытался включать мозги и использовать приобретенные ранее знания, чтобы успешно пройти проложенный на карте маршрут движения, — рассказали добровольцы.
Напомним, добровольцы, которые воюют с оккупантами на Херсонском направлении, рассказали, что российские военные могли бы прорваться на Николаев, но украинская оборона убила их боевой настрой.
Добровольцы территориальных общин Николаевской области на днях прошли тренинг по военной топографии для ведения эффективных действий в тылу врага.
Они учились оценивать местность, выполнять измерения, ориентироваться без карты и по ней, определять координаты ориентиров и целей, сообщили в Генштабе ВСУ.
— Сегодня каждый доброволец выполнял роль командира взвода и готовил данные для ведения рабочей карты, — рассказал командир одного из добровольческих формирований Виталий С.
Занятия проводились в лесах и полях соседних территориальных общин — незнакомой для добровольцев местности.
— За сегодня мы многому научились. Самое главное — ориентироваться на незнакомой местности. Через несколько часов пришлось пройти за азимутами от одной контрольной точки до другой чуть ли не 20 километров. А это — в четко установленное инструктором нормативное время. Поэтому каждый пытался включать мозги и использовать приобретенные ранее знания, чтобы успешно пройти проложенный на карте маршрут движения, — рассказали добровольцы.
Напомним, добровольцы, которые воюют с оккупантами на Херсонском направлении, рассказали, что российские военные могли бы прорваться на Николаев, но украинская оборона убила их боевой настрой.