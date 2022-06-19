В последние дни Россия и Украина продолжали вести тяжелые артиллерийские обстрелы по осям к северу, востоку и югу от Северодонецкого кармана, но без особых изменений на линии фронта.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании в Twitter.

В ведомстве заявили, что боевые подразделения обеих стран ведут интенсивные боевые действия в Донбассе и, вероятно, испытывают переменчивый моральный дух.

— В последние недели моральное состояние российских войск, скорее всего, остается особенно тяжелым. Продолжают иметь место случаи отказа целых российских подразделений от выполнения приказов и вооруженные стычки между офицерами и их солдатами, — говорится в сообщении.

В Минобороны предположили, что властям РФ трудно оказать правовое давление на несогласных военных, чему препятствует официальный статус вторжения как «специальной военной операции», а не как войны.

Также в британской разведке назвали факторы, которые определяют низкий моральный дух россиян. В частности,

плохое руководство,

ограниченные возможности для ротации подразделений вне боевых действий,

очень тяжелые потери,

боевой стресс,

продолжающееся плохое материально-техническое обеспечение,

проблемы с оплатой труда.

— Многие российские военнослужащие всех рангов также, вероятно, остаются в замешательстве относительно целей войны. Моральные проблемы в российских войсках, вероятно, настолько значительны, что они ограничивают способность России достигать боевых целей, — подытожили в ведомстве.

Как сообщалось, украинские военные заставили отступить врага в районе населенного пункта Тошковка, а также отразили штурм в направлениях Орехово – Золотое и Первомайск – Золотое, остановили врага в направлении Врубовка – Николаевка.