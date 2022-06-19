На фронте погиб основатель и руководитель Легиона Свободы, командир батальона Карпатская Сечь Олег (Кум) Куцин.

Об этом сообщил экс-нардеп Олег Тягнибок в воскресенье, 19 июня.

По его словам, защитник погиб во время боев на Изюмском направлении. Пресс-секретарь партии ВО Свобода Кристина Равлюк в комментарии Эспрессо заявила, что это произошло в результате «прямого попадания во время совещания».

Напомним, в бою погиб командир гранатометного взвода 90-го отдельного аэромобильного батальона Сергей Гуссиди.