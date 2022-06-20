Боевой медик Вооруженных сил Украины поймал восьмерых оккупантов за воровством новой формы, которую привезли украинским военным, и взял их в плен.

Об этом сообщил офицер 95-й ОДШБр Юрий Кочевенко.

— Привезли ребятам новую форму. Некогда было разбираться, оставили на куче и разошлись по позициям. Потом медик вернулся что-то себе подобрать, а там уже 8 российских рыл роются в нашей форме, — рассказал он.

По словам Юрия Кочевенко, медик, увидев, как захватчики воруют форму для ВСУ, прострелил одному из них ногу, а другие испугались и сдались добровольно. В общем, боевой медик взял в плен восьмерых россиян.

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