В Херсоне оккупанты хотели поесть шашлык, но вместо это получили автоматную очередь от украинских партизан.

Об этом сообщают в Оперативном командовании «Юг».

Отмечается, что на днях в оккупированном Херсоне сотрудники оперативного подразделения российских войск заказали в одном из баров на набережной города шашлык.

— Учитывая поведение данных клиентов, их мародерское прошлое и недостойное происхождение, для обслуживания таких особых гостей прибыла специальная сервисная группа, открывшая счет с помощью автоматной очереди. Два чека по 200, и 1 — 300. Ярких впечатлений от ужина получили совсем не почтенные гости заведения. Тот, что 300 — улучшает теперь свое положение (и не только финансовое) в одной из больниц временно оккупированного Крыма. А уложившиеся в 200 — так же эпично будут укладываться и в черные мешки для мусора, — рассказали в Оперативном командовании «Юг».

Напомним, что за минувшие сутки украинские военные на южных рубежах обороны уничтожили 28 захватчиков, вражескую технику, включая пушку-гаубицу, беспилотник и танк.