За минувшие сутки украинские военные на южных рубежах обороны уничтожили 28 захватчиков, вражескую технику, включая пушку-гаубицу, беспилотник и танк.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

«Скованный в продвижении по суше, противник активизирует воздушные удары. В районе Апостолового вражеский истребитель применил по нашему бомбардировщику крылатую ракету класса «воздух-воздух». Мастерство нашего пилота оказалось в виртуозном уклонении от атаки. Также на Херсонщине вражеский Ка-52 пытался ударить по нашим позициям, но предпочел маневр и бегство под огнем достойного отпора», — говорится в сообщении.