За минувшие сутки украинские военные на южных рубежах обороны уничтожили 28 захватчиков, вражескую технику, включая пушку-гаубицу, беспилотник и танк.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
«Скованный в продвижении по суше, противник активизирует воздушные удары. В районе Апостолового вражеский истребитель применил по нашему бомбардировщику крылатую ракету класса «воздух-воздух». Мастерство нашего пилота оказалось в виртуозном уклонении от атаки. Также на Херсонщине вражеский Ка-52 пытался ударить по нашим позициям, но предпочел маневр и бегство под огнем достойного отпора», — говорится в сообщении.
В Николаевской области зенитно-ракетным подразделением ВСУ точно уничтожен беспилотный разведчик.
Общие же потери врага по результатам выполнения военными огневых задач составили 28 захватчиков, 152-мм пушку-гаубицу, танк и 2 военных автомобиля.
Напомним, Украина покажет всей Европе уничтоженную российскую технику. Выставку организуют в нескольких европейских городах.
За минувшие сутки украинские военные на южных рубежах обороны уничтожили 28 захватчиков, вражескую технику, включая пушку-гаубицу, беспилотник и танк.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
«Скованный в продвижении по суше, противник активизирует воздушные удары. В районе Апостолового вражеский истребитель применил по нашему бомбардировщику крылатую ракету класса «воздух-воздух». Мастерство нашего пилота оказалось в виртуозном уклонении от атаки. Также на Херсонщине вражеский Ка-52 пытался ударить по нашим позициям, но предпочел маневр и бегство под огнем достойного отпора», — говорится в сообщении.
В Николаевской области зенитно-ракетным подразделением ВСУ точно уничтожен беспилотный разведчик.
Общие же потери врага по результатам выполнения военными огневых задач составили 28 захватчиков, 152-мм пушку-гаубицу, танк и 2 военных автомобиля.
Напомним, Украина покажет всей Европе уничтоженную российскую технику. Выставку организуют в нескольких европейских городах.