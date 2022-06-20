Украина покажет всей Европе уничтоженную российскую технику. Выставку организуют в нескольких европейских городах.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на польские СМИ.

Планируется провезти технику от Варшавы до Лиссабона.

— Мы приложим усилия, чтобы российские танки были в Европе, но как обломки. Планируем выставки поврежденной российской техники. Начнём с Варшавы, затем Берлин, Париж, Мадрид и, наконец, Лиссабон, — сказал Алексей Резников.

Министр напомнил об имперской политике, которую проводит Кремль.

— Никогда не думал, что только один человек в России ненавидит Украину. Весь Кремль проводит имперскую политику. Именно с ним нам и предстоит бороться. Российские генералы хотят, чтобы их танки были в Лиссабоне, — отметил министр.

Напомним, что посол США Бриджит Бринк заявила, что Украина не потерпит поражение, и Вашингтон будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно.