Посол США Бриджит Бринк заявила, что Украина не потерпит поражение, и Вашингтон будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно.

Об этом сообщает «Голос Америки».

По ее словам, поддержка США очень важна для Украины и действительно важна для европейской безопасности.

— В интересах Америки обеспечить мир и безопасность в Европе – это жизненно важно. Поэтому последствия действительно выходят далеко за пределы Украины. Мы все прекрасно понимаем, что поставлено на карту. Именно поэтому мы здесь: чтобы помочь Украине одержать победу, — подчеркнула Бриджит Бринк.

Бриджит Бринк также отметила, что США оставляет «выбор времени и содержания переговоров по усмотрению украинцев».

Ранее сообщалось, что Пентагон готов прислать Украине еще четыре реактивных системы залпового огня HIMARS в качестве очередного транша военной помощи.