Пентагон готов прислать Украине еще четыре реактивных системы залпового огня HIMARS в качестве очередного транша военной помощи.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух представителей Пентагона.

Издание отмечает, что если этот план будет одобрен Белым домом, это удвоит количество высокомобильных ракетных систем, которые США присылают Украине.

Однако, как сообщает издание, решение по этому вопросу еще не окончательно и будет принято «исходя из неотложных потребностей Украины», а окончательное количество систем может быть изменено в последний момент.

Портал напоминает об опасениях Белого дома о возможности обстрела российских районов этими системами. При этом он цитирует слова главы украинской переговорной группы с Россией Давида Арахамии, уверившего Вашингтон, что американское оружие будет использоваться только в Украине.

В настоящее время США обязались предоставить Украине четыре пусковые установки HIMARS, а Великобритания и Германия – шесть гусеничных версий системы, РСЗО M270.

Напомним, министр обороны Алексей Резников аккуратно предположил, что еще до конца июня в Украину доберутся американские HIMARS.