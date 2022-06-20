Угроза нападения на Николаев сохраняется, но РФ пока не стягивает свои войска из Крыма.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телеканала «FREEДОМ».
— Конечно же, угроза того, что будет нападение на Николаев — сохраняется, но мы не видим сосредоточения сил с территории Крыма и с территории Херсонской области для подготовки наступательных действий, — сказал Виталий Ким.
Он также добавил, что продвижение войск РФ на Одессу через Очаков, в обход Николаева, невозможен.
— Высадка десанта (вероятность, — прим.) крайне мала, потому что это ограниченные силы, — сказал глава ОВА.
Ранее Институт изучения войны (ISW) сообщал, что концентрация российских сил на захвате Северодонецка и Донбасса создает уязвимые места для России в стратегически важной Херсонской области, где продолжается контрнаступление украинских войск.
Угроза нападения на Николаев сохраняется, но РФ пока не стягивает свои войска из Крыма.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телеканала «FREEДОМ».
— Конечно же, угроза того, что будет нападение на Николаев — сохраняется, но мы не видим сосредоточения сил с территории Крыма и с территории Херсонской области для подготовки наступательных действий, — сказал Виталий Ким.
Он также добавил, что продвижение войск РФ на Одессу через Очаков, в обход Николаева, невозможен.
— Высадка десанта (вероятность, — прим.) крайне мала, потому что это ограниченные силы, — сказал глава ОВА.
Ранее Институт изучения войны (ISW) сообщал, что концентрация российских сил на захвате Северодонецка и Донбасса создает уязвимые места для России в стратегически важной Херсонской области, где продолжается контрнаступление украинских войск.