Угроза нападения на Николаев сохраняется, но РФ пока не стягивает свои войска из Крыма.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телеканала «FREEДОМ».

— Конечно же, угроза того, что будет нападение на Николаев — сохраняется, но мы не видим сосредоточения сил с территории Крыма и с территории Херсонской области для подготовки наступательных действий, — сказал Виталий Ким.

Он также добавил, что продвижение войск РФ на Одессу через Очаков, в обход Николаева, невозможен.

— Высадка десанта (вероятность, — прим.) крайне мала, потому что это ограниченные силы, — сказал глава ОВА.

Ранее Институт изучения войны (ISW) сообщал, что концентрация российских сил на захвате Северодонецка и Донбасса создает уязвимые места для России в стратегически важной Херсонской области, где продолжается контрнаступление украинских войск.