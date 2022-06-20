В настоящее время продолжаются решающие бои в районе Северодонецка, где захватнические войска прилагают максимальные усилия, чтобы выполнить задачу путина и захватить всю территорию Луганской области до 26 июня.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, пишет Укринформ.

— Сейчас продолжаются без преувеличения решающие бои в Северодонецке и планы врага по задаче, которую перед ними поставило их руководство, — это дойти до границ Луганской области ориентировочно до 26 июня. И сейчас российская армия бросила фактически все свои силы и средства, чтобы штурмовать населенные пункты вокруг. Они пытаются прорвать оборону наших войск и пытаются взять в окружение группировку наших войск, которая осуществляет оборону Лисичанска и Северодонецка, — отметила Анна Маляр.

По ее словам, ВСУ фактически ведут бои за каждый метр украинской земли, уничтожают силы и средства врага, который испытывает очень серьезные потери.

— Наши войска делают все возможное, чтобы удержать наши территории, и чтобы не допустить окружения. Но мы должны также понимать, что у врага преимущество в вооружении, поэтому ситуация очень сложная, — подчеркнула заместитель министра.

На вопрос о ситуации в Харьковской области Маляр ответила, что тот, кто следит за новостями, «знает, что оставалось немного украинским Вооруженным силам для того, чтобы выйти на государственную границу в Харьковской области».

— Как Харьков, так и область были победоносно освобождены от врага, и это расстояние, которое остается до границы, враг на сегодня предпринимает максимальные усилия для того, чтобы ВСУ не дошли до этой границы. За это идут бои, — сказала Анна Маляр.

Анна Маляр также подчеркнула, что в нынешней ситуации делать какие-то прогнозы относительно возможного повторного наступления на Харьковскую область нельзя, поскольку ситуация меняется каждые полчаса и любая информация теряет актуальность очень быстро.

В то же время заместитель министра напомнила, что идет активная фаза войны в Украине, и на сегодня нет безопасного места или области, куда бы ни прилетали российские ракеты.

— Под угрозой ракетных обстрелов практически вся территория Украины. О вторжении нельзя говорить наперед, нужно смотреть по динамике боев, — объяснила Анна Маляр.

Как сообщалось, российские захватчики не прекращают попыток захватить Северодонецк, а также сосредотачивают основные усилия на Бахмутском направлении.