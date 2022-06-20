В Мариуполе жители находятся на грани выживания из-за нехватки питьевой воды. Войска РФ ограничили также доступ людей к еде.

Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко в Telegram.

— Более 100 тысяч человек, которые до сих пор остаются в городе, не имеют доступа к питьевой воде. Они находятся на грани смерти. Это гуманитарная катастрофа. Поэтому нужно сделать все возможное, чтобы открыть зеленый коридор и спасти людей, — подчеркнул Вадим Бойченко.

Сейчас оккупанты выдают воду один раз в неделю. Жители стоят в очередях по 4-8 часов.

Кроме того, Мариуполь остается без электричества, газа и системы водоотвода.

Ранее сообщалось, что Холера, дизентерия и другие заболевания могут стать причиной гибели тысяч мариупольцев до конца этого года.