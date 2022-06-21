Российские оккупанты запустили по Очакову пять ракет — четыре ракеты Х-31А были выпущены из истребителя и один «Оникс» — из берегового ракетного комплекса.

Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Отмечается, что захватчики попали по сельскохозяйственным угодьям в пригороде. В Генштабе добавили, что также был атакована гражданская инфраструктура в Куцурубе.

Напомним, в России возмущены ракетными ударами ВСУ по буровым платформам в Черном море, так называемых «вышках Бойко». Обещают нанести ответные удары «по центрам принятия решений».