В России возмущены ракетными ударами ВСУ по буровым платформам в Черном море, так называемых «вышках Бойко». Обещают нанести ответные удары «по центрам принятия решений».

Об этом сообщает российское издание «РИА Новости».

— Была совершена атака на объекты гражданской инфраструктуры, тем самым развязав нам руки. Пусть ждут ответа. Конец тех, кто принимал решение об атаке наших буровых платформ, будет печален. В ближайшее время будут нанесены ответные удары по центрам принятия решений. Ответ будет исчерпывающим, после которого они не быстро оправятся, — заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Также Михаил Шеремет отметил, что Запад также якобы понесет ответственность, если выяснится, что удар по буровым платформам был нанесен из поставленного Украине оружия.

Отметим, сегодня ВСУ нанесли ракетный удар по «вышкам Бойко», которые Россия захватила еще в 2014 году.

Как сообщалось, российские войска в очередной раз пытались нанести ракетные удары по Одесской области.