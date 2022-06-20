Российские войска в очередной раз пытались нанести ракетные удары по Одесской области.

ВСУ удалось сбить ракеты над регионом, сообщает Одесский горсовет в Telegram.

«Ночью была попытка ударить по Белгород-Днестровскому району, а утром — по самой Одессе. В обоих случаях силами противовоздушной обороны ракеты уничтожены в воздухе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из оккупированного Крыма запустили ракеты типа «Оникс».

Напомним, за минувшие сутки украинские военные на южных рубежах обороны уничтожили 28 захватчиков, вражескую технику, включая пушку-гаубицу, беспилотник и танк.