Оккупанты ночью накрыли «Градами» с магниевыми зарядами школу в Авдеевке Донецкой области.
Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павла Кириленко.
В результате обстрела школа N6 уничтожена.
— Это уже третья школа, уничтоженная россиянами в Авдеевке. Всего же в Донецкой области оккупанты разрушили около двух сотен школ, — сообщил Павел Кириленко.
Напомним, российские оккупанты ракетами «Смерч» обстреляли школу в одном из районов Николаева.
Оккупанты ночью накрыли «Градами» с магниевыми зарядами школу в Авдеевке Донецкой области.
Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павла Кириленко.
В результате обстрела школа N6 уничтожена.
— Это уже третья школа, уничтоженная россиянами в Авдеевке. Всего же в Донецкой области оккупанты разрушили около двух сотен школ, — сообщил Павел Кириленко.
Напомним, российские оккупанты ракетами «Смерч» обстреляли школу в одном из районов Николаева.