Оккупанты ночью накрыли «Градами» с магниевыми зарядами школу в Авдеевке Донецкой области.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павла Кириленко.

В результате обстрела школа N6 уничтожена.

— Это уже третья школа, уничтоженная россиянами в Авдеевке. Всего же в Донецкой области оккупанты разрушили около двух сотен школ, — сообщил Павел Кириленко.