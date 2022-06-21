СБУ разоблачила российскую агентуру, в которую входили чиновники Кабмина и Торгово-промышленной палаты Украины. Они передавали врагу разную развединформацию.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

В Киеве был задержан заведующий отделом Секретариата Кабмина и руководитель одной из дирекций ТПП. Эти чиновники передавали врагу разную развединформацию: от состояния обороноспособности до обустройства госграницы и персональных данных украинских правоохранителей.

— Предатели делали это не бесплатно. Российские кураторы платили им за информацию от 2 до 15 тысяч долларов за задание. Суммы зависели от уровня секретности и значимости собранных данных. Следователи СБУ сообщили обоим злоумышленникам о подозрении в совершении преступления по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей, — сообщили правоохранители.

Напомним, что в Николаеве Служба Безопасности Украины задержала участников агентурной сети России, которые готовили условия для проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп в город.