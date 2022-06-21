Советник главы Офиса президента Алексей Арестович убежден, что в настоящее время у россиян не выйдет захватить Николаев, а, следовательно, и Одессу.

Об этом он заявил в эфире ток-шоу «В гостях у Дмитрия Гордона».

— Одессу взять невозможно, если не взять Николаев. Николаев взять невозможно. Для этого надо нас остановить на Херсонском, сломать нас на Херсонском, пойти на Николаев, питая через две ниточки — Каховскую дамбу и Антоновский мост? Это абсолютно нереально, — считает Алексей Арестович.

Советник главы ОП также убежден, что в ближайшее время ситуация на Херсонском направлении существенно изменится в пользу ВСУ.

— Сейчас подъедут HIMARS и все переменится в нашу пользу. Да, они будут бить дальнобойными артиллерийскими системами, как они и бьют, по Николаеву, возможны удары по Одессе крылатыми ракетами. Но, во-первых, и крылатые ракеты потихоньку вниз. Во-вторых, можно ужалить, а толку от этого. Конечно, для семьи, которой прилетела ракета, это слабое утешение. Но, с другой стороны, если смотреть на оперативной, стратегической обороне — это в никуда, — сказал Алексей Арестович.

Напомним, ранее Алексей Арестович высказал мнение, что судя по тому, как работают Вооруженные Силы Украины на херсонском направлении, то в ближайшее время там начнется масштабное контрнаступление с целью освобождения Херсона от российских оккупантов.