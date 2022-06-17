Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович высказал мнение, что судя по тому, как работают Вооруженные Силы Украины на херсонском направлении, то в ближайшее время там начнется масштабное контрнаступление с целью освобождения Херсона от российских оккупантов.
Такое мнение Алексей Арестович высказал во время совместного прямого эфира с Марком Фейгиным в YouTube сегодня вечером, 17 июня.
— На херсонском направлении мы движемся активно, движемся. И у нас замелькали фотографии, на которых уже видно Херсон. Это 15 - 18 километров. Числится у нас по карте Посад-Покровское за нами, Мирное. На самом деле, видно по сообщениям нашего Генштаба, что удары сегодня наносились по Благодатному, Солдатскому, Посад-Покровскому. А если противник бьет, то есть куда бить - там уже наши. Грубо говоря, из района Киселевки, которая ближе к Херсону, чуть-чуть может быть западнее, снимали этот знаменитый фотокадр, который облетел сеть, с Херсоном на горизонте. И я думаю, эти контрнаступательные действия с минуты на минуту грозят перерасти в контрнаступление, судя по тому, что мы видим. Это не инсайдерская информация, я просто вижу, как развивается обстановка. Ее можно будет приравнять к контрнаступлению, судя по размаху и глубине продвижения наших войск, - сказал Алексей Арестович.
Ранее голландский журналист Марсель ван дер Стен заявил, что украинское контрнаступление на Николаевско-Херсонском направлении постепенно развивается, есть реальные перспективы деоккупировать Херсон.
Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким объяснял, что контрнаступление на Херсон будет осторожным во избежание напрасных смертей.
Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович высказал мнение, что судя по тому, как работают Вооруженные Силы Украины на херсонском направлении, то в ближайшее время там начнется масштабное контрнаступление с целью освобождения Херсона от российских оккупантов.
Такое мнение Алексей Арестович высказал во время совместного прямого эфира с Марком Фейгиным в YouTube сегодня вечером, 17 июня.
— На херсонском направлении мы движемся активно, движемся. И у нас замелькали фотографии, на которых уже видно Херсон. Это 15 - 18 километров. Числится у нас по карте Посад-Покровское за нами, Мирное. На самом деле, видно по сообщениям нашего Генштаба, что удары сегодня наносились по Благодатному, Солдатскому, Посад-Покровскому. А если противник бьет, то есть куда бить - там уже наши. Грубо говоря, из района Киселевки, которая ближе к Херсону, чуть-чуть может быть западнее, снимали этот знаменитый фотокадр, который облетел сеть, с Херсоном на горизонте. И я думаю, эти контрнаступательные действия с минуты на минуту грозят перерасти в контрнаступление, судя по тому, что мы видим. Это не инсайдерская информация, я просто вижу, как развивается обстановка. Ее можно будет приравнять к контрнаступлению, судя по размаху и глубине продвижения наших войск, - сказал Алексей Арестович.
Ранее голландский журналист Марсель ван дер Стен заявил, что украинское контрнаступление на Николаевско-Херсонском направлении постепенно развивается, есть реальные перспективы деоккупировать Херсон.
Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким объяснял, что контрнаступление на Херсон будет осторожным во избежание напрасных смертей.