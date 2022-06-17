Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович высказал мнение, что судя по тому, как работают Вооруженные Силы Украины на херсонском направлении, то в ближайшее время там начнется масштабное контрнаступление с целью освобождения Херсона от российских оккупантов.

Такое мнение Алексей Арестович высказал во время совместного прямого эфира с Марком Фейгиным в YouTube сегодня вечером, 17 июня.

— На херсонском направлении мы движемся активно, движемся. И у нас замелькали фотографии, на которых уже видно Херсон. Это 15 - 18 километров. Числится у нас по карте Посад-Покровское за нами, Мирное. На самом деле, видно по сообщениям нашего Генштаба, что удары сегодня наносились по Благодатному, Солдатскому, Посад-Покровскому. А если противник бьет, то есть куда бить - там уже наши. Грубо говоря, из района Киселевки, которая ближе к Херсону, чуть-чуть может быть западнее, снимали этот знаменитый фотокадр, который облетел сеть, с Херсоном на горизонте. И я думаю, эти контрнаступательные действия с минуты на минуту грозят перерасти в контрнаступление, судя по тому, что мы видим. Это не инсайдерская информация, я просто вижу, как развивается обстановка. Ее можно будет приравнять к контрнаступлению, судя по размаху и глубине продвижения наших войск, - сказал Алексей Арестович.

Ранее голландский журналист Марсель ван дер Стен заявил, что украинское контрнаступление на Николаевско-Херсонском направлении постепенно развивается, есть реальные перспективы деоккупировать Херсон.

Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким объяснял, что контрнаступление на Херсон будет осторожным во избежание напрасных смертей.