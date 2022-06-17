Карта от UkraineWarMap

Украинское контрнаступление на Николаевско-Херсонском направлении постепенно развивается, есть реальные перспективы деоккупировать Херсон.

Об этом в нидерландской программе EenVandaag сообщил журналист Марсель ван дер Стен.

Репортер побывал в расположении украинской армии на юге страны, где в последние недели проходят довольно успешные контратаки.

— Ситуация на линии фронта была такова, что артиллерийский огонь велся непрерывно впереди и позади нас, — поделился он наблюдениями, добавив, что поля и дороги там перепаханы артиллерийским огнем.

По мнению Ван дер Стена, фронт между Херсоном и Николаевом в настоящее время важнее, чем привыкли думать европейцы.

— Если посмотреть на это с украинской точки зрения, и они могут освободить Херсон от российской оккупации, тогда они способны прорваться в Крым, который годами находится в руках России, — акцентировал репортер.

Он подчеркнул, что боевой дух украинской армии по-прежнему высок, все верят в победу.

— Мы слышали, как снаряды падали все ближе и ближе к этой траншее. Я спросил у кого-то, почему он здесь, ведь в любой момент может прилететь сюда. Тогда он сказал: «Враг, русские, впереди меня. За мной стоят друзья. Вот почему я здесь». Вот и все: эти русские должны уйти, — написал Марсель Ван дер Стен.

Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким объяснял, что контрнаступление на Херсон будет осторожным во избежание напрасных смертей.