Утром 21 июня Николаев и Очаков одновременно были атакованы крылатыми ракетами — поражена портовая инфраструктура, уничтожены грузовики, повреждены здания предприятий и электрические сети.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Параллельно оккупанты из реактивной системы залпового огня «Ураган» обстреляли жилые кварталы Николаева. При этом снова использовались запрещенные кассетные боеприпасы. Одна из кассет разорвалась прямо во дворе частного дома. Там находились двое мужчин. Один погиб на месте, другой получил ранения, за его жизнь борются медики.

Через несколько часов из РСЗО обстреляли и Очаков, есть раненые. Чуть позже стратегической авиацией выпущены ракеты по акватории и причалам порта. Пострадавших нет.

Ранее российские оккупанты запустили по Очакову пять ракет — четыре ракеты Х-31А были выпущены из истребителя и один «Оникс» — из берегового ракетного комплекса.