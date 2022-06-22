Генеральный директор киевского издательства «Блиц-Информ» Владимир Чеповой погиб в бою, защищая Украину от российских захватчиков.

Об этом сообщил Национальный союз журналистов Украины со ссылкой на пресс-секретаря заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Людмилу Шикоту.

— Сегодня подтвердили, что в бою погиб генеральный директор издательства «Блиц-Информ», шеф-редактор журнала «Бизнес», автор проекта «Бизнес 100». Энергичный, веселый, активный Владимир Чеповой. Такой инициативный, открытый, такой живой всегда, — написала она.

Владимир Чеповой ушел на фронт добровольцем ТРО и погиб в первые недели июня. Тело только вчера было идентифицировано.

Владимир Чеповой — уже 34-й работник медиа, погибший от рук россиян в этом году. В НСЖУ выразили соболезнования коллегам, родным и близким журналиста.

Напомним, 15 мая во время выполнения боевого задания в Донецкой области пропал без вести телеоператор Николаевского филиала «Суспільного» Василий Филимон. Позже выяснилось, что он попал в плен к оккупантам. Общественный вещатель обращается к украинской власти и международной общественности с призывом всесторонне и всеми возможными способами способствовать освобождению Василия Филимона.