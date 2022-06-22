Украинский фотожурналист Макс Левин и сопровождавший его солдат, погибшие в первые недели войны, были хладнокровно казнены.

Об этом сообщает организация «Репортеры без границ» (RSF) в своем расследовании.

«Доказательства, собранные RSF, указывают на то, что украинский фотожурналист Макс Левин и его друг, который был с ним, были хладнокровно казнены российскими военными — вероятно, после допросов и пыток, в день их исчезновения, 13 марта 2022 года», — говорится в расследовании.

Чтобы расследовать гибель журналиста, «Репортеры без границ» вернулись на то место, где 1 апреля были обнаружены тела Макса Левина и военнослужащего Алексея Чернышова. Группа насчитала 14 пулевых отверстий в обгоревшей части их машины.

Макс Левин, вероятно, был убит одним или двумя выстрелами с близкого расстояния. А Алексей Чернышов мог быть сожжен заживо, свидетельствуют улики, в том числе расположение его тела.

Пуля, найденная в сгоревшей машине журналиста

Поблизости также были обнаружены следы пребывания российских военных: упаковки продуктов питания и пластиковые столовые приборы, которые все еще могут содержать следы ДНК.

Макс Левин и его сопровождающий, согласно материалам расследования, искали пропавший беспилотник фотографа в лесу, находившемся под контролем российской армии.

По данным RSF, убийство могло быть совершено военнослужащими 106-й воздушно-десантной дивизии или бойцами спецназа. Командует 106-й дивизией полковник Владимир Селиверстов.

Напомним, Макс Левин пропал в марте. Его тело и автомобиль были найдены 1 апреля в лесу, расположенном к северу от Киева.

Указом президента Украины Владимира Зеленского фотожурналист был посмертно награжден орденом «За мужество».