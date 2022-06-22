Российские оккупанты снова нанесли ракетные удары по Николаеву. Было выпущено семь ракет.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Первые взрывы в городе прогремели примерно в 11:00.

— Прервал инспекцию в районе. Возвращаюсь в город. Удар по городу семью ракетами, — отметил Виталий Ким.

Позже появилась информация, что часть ракет была сбита ПВО.

Напомим, что в результате вчерашних обстрелов Очакова зафиксированы массовые разрушения, а 250 абонентов остались без газоснабжения.