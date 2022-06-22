В результате вчерашних обстрелов Очакова зафиксированы массовые разрушения, а 250 абонентов остались без газоснабжения.

Об этом сообщили в Николаевской ОВА.

Намомним, что утром 21 июня Николаев и Очаков одновременно были атакованы крылатыми ракетами. В Очакове один человек получил ранения. Повреждены два объекта социнфраструктуры, портовая инфраструктура, жилые дома, гаражи, автомобили. В пригороде горели поля с урожаем. 250 абонентов остались без газоснабжения.

Также утром 21 июня были обстрелы в Широковской громаде. Повреждена крыша в школе и три жилых дома. Было попадание на сельскохозяйственные угодья.

Кроме того, были обстрелы поселка Первомайское, села Новониколаевка Первомайской громады. Ранен человек. Повреждены дома. Горела сухая трава и поля с урожаем.

В результате обстрела села Червоное Воскресенской громады ранен один человек. Также горела трава и поля с урожаем.

В результате обстрелов села Солончаки Куцурубской громады повреждена социальная инфраструктура.

Обстрелы села Старая Богдановка Радсадовской громады — обошлось без жертв. В Мешково-Погореловской громаде из-за обстрелов повреждена промышленная инфраструктура.

Ранее российские оккупанты запустили по Очакову пять ракет — четыре ракеты Х-31А были выпущены из истребителя и один «Оникс» — из берегового ракетного комплекса.