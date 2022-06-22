В результате попадания ракет по одному из предприятий в Николаеве сегодня, 22 июня, возник масштабный пожар. Сейчас его ликвидацией занимаются основные и резервные отделения нескольких подразделений спасателей.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

На место спасатели также направили коленчатый подъемник, водовозку. Кроме того, задействована специальная техника аварийно-спасательного отряда специального назначения.

Дополнительно привлечены аварийные бригады предприятий «Николаевводоканал», «Николаевоблэнерго» и «Николаевгаз».

Всего от ГСЧС на месте работают 17 единиц спецтехники и 64 пожарных. Ликвидация пожара продолжается.

Как сообщалось, сегодня, 22 июня, российские оккупанты снова нанесли ракетные удары по Николаеву. Было выпущено семь ракет.