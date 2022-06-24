В Рязани потерпел крушение российский транспортный самолет для военных целей ИЛ-76. Из девяти находившихся в нем человек трое погибли.

Об этом сообщает информагентство «Интерфакс».

— Извлечены все находившиеся в самолете. Шесть человек пострадали, еще три погибли, — говорится в уведомлении.

Местные СМИ пишут, что борт упал в поле и всполыхнул сильным пламенем. Причиной крушения называют проблемы с четвертым двигателем. Военный самолет летел из граничащего с Украиной Белгорода в Оренбург.

Напомним, несколько дней назад в России разбился штурмовик Су-25, пилот уничтожен.