Служба безопасности разоблачила агентурную сеть Главного управления Генштаба ВС РФ (бывшее ГРУ), которая должна была помогать оккупантам захватывать Украину. По данным следствия, в нее, среди прочих, входил народный депутат Андрей Деркач.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным правоохранителей, оперативная разработка сети велась давно. Окончательно нейтрализовать ее удалось в начале войны, когда был задержан бывший помощник Андрея Деркача — Игорь Колесников (позывной «Ветеран»). Он был негласным сотрудником ГУ ГШ РФ, связистом и финансовым курьером между спецслужбами России и Андреем Деркачем.

По словам Игоря Колесникова, Андрея Деркача завербовали в 2016 году. С ним лично работало высшее руководство российской разведки: начальник управления Игорь Костюков и первый заместитель Владимир Алексеев.

Народный депутат получал от России деньги для создания частных охранных структур в различных областях Украины (прежде всего восточных и южных), которые россияне планировали использовать для захвата Украины — раз в несколько месяцев РФ выделяла на это по 3-4 миллиона долларов. По данным следствия, значительная часть этих средств осела в карманах Андрея Деркача.

Сам Игорь Колесников после задержания пошел на сделку с обвинением и дал показания украинским правоохранителям. В мае суд уже объявил ему приговор за государственную измену.

По словам Игоря Колесникова, частные охранные структуры должны были обеспечивать прохождение российской техники и «мирный вход» оккупантов в города.

Россияне планировали при захвате Киева использовать две бригады спецназа и силы спецопераций, которые должны были зайти с территории Беларуси, быстро продвинуться в Киев, захватить правительственный квартал и собрать в Верховной Раде вече, которое проголосовало бы за создание нового правительства. Однако этого не удалось сделать благодаря усилиям украинских военных.

Напомним, ранее Национальном центре контрразведки и безопасности США (NCSC) заявили, что Россия использовала народного депутата Андрея Деркача, чтобы очернить Джо Байдена, когда он был в статусе кандидата в президенты США.