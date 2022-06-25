Сегодня 25 июня — 122-е сутки противостояния украинцев масштабному вооружению вторжению Российской Федерации. Утро в Николаеве началось под звуки сильных взрывов — оккупанты вновь нанесли ракетный удар по городу.

Накануне вечером Генштаб ВСУ сообщил, что украинская армия наращивает темпы контратак в Херсонской области — на севере региона россиян заставили отойти в район села Ольгино, оставив укрепленную линию обороны.

Итальянские медиа выходят с оптимистичными публикациями, в которых говорится, что Херсон будет освобожден со стороны Николаева, который удерживает оборону всего Причерноморья. Иностранные журналисты закрепили за Николаевом звание «оплота Юга», который уже один раз прикрыл Одессу от нашествия российских колонн, а теперь неумолимо освобождает соседнюю Херсонщину, выбивая оккупантов с насиженных мест.

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О более чем 10 взрывах сообщают в Житомирской области.

Есть неподтвержденная информация о сбитой ракете над Киевом.

Подтверждена информация об обстреле Десны в Черниговской области — прилетело около 10-15 ракет.

Во Львовской области, предварительно, снова обстреляли полигон.

Атаковали также Николаев, Харьков и Днепропетровскую область.

По неофициальной информации, по Украине за ночь и утро выпустили более 40 ракет.

Этой ночью с территории Беларуси был замечен массовый запуск ракет в сторону Украины.

Как сообщает «Беларускі Гаюн», ракеты были запущенны преимущественно с территории города Наровля.

Первый запуск был примерно в 3:45, далее в 5.35-5.38, 5:55 и 5:59.

— Схема ранее была следующая: взлёт авиации из аэродромов РФ, вход в воздушное пространство Беларуси, подлёт близко к границе с Украиной, запуск ракет, пока самолёт над Беларусью (чтобы его не сбили), разворот. И обратно тоже возвращаются в РФ, — говорится в сообщении.

ВСУ остановили наступление врага на Бахмутском направлении и подавили штурм под Харьковом. Оккупанты усиливают обстрелы приграничных районов Украины, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

На Южнобугском направлении оккупанты сосредотачивают основные усилия на удержании занятых рубежей. Ведут разведку, совершенствуют инженерное оборудование и стараются не допустить перегруппировки наших войск.

Для восстановления ранее утраченного положения, силами в ротную тактическую группу, враг вел наступление в направлении Потемкино – Высокополье Херсонской области, успеха не имел, отошел.

Как и во многих других регионах страны, на юге Украины волонтерское движение играет значительную роль в обеспечении солдат на фронте всем необходимым из бытовых вещей и амуниции.

Об этом пишет британское издание INews.

Как отмечают журналисты, в реалиях войны добровольцы занимаются регулярными поставками на фронт аптечек, наушников, средств гигиены, сигарет, планшетов для управлениях дронами, самих дронов и другого.