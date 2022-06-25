В результате стрельбы в ночном клубе и на близлежащих улицах в центре норвежской столицы Осло два человека погибли и 14 получили ранения.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает BBC.

Стрельба произошла в трех местах около часа ночи по местному времени. Выстрелы раздавались в популярном гей-баре London Pub, а также возле джаз-клуба Herr Nilsen и ресторана на вынос.

Подозреваемый был задержан, у него изъяты две единицы оружия. Полиция считает, что подозреваемый является единственным участником стрельбы.

О его мотивах нападения не сообщают.

Очевидица рассказала газете Verdens Gang, что стрелок тщательно прицелился в свои цели. «Когда я поняла, что это серьезно, я побежала. На полу неподвижно лежал окровавленный мужчина», – рассказала она.

Другой мужчина рассказал газете, что видел многих людей на земле с ранениями головы.

Министр юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель заявила, что инцидент поразил страну.

— Норвегия – это сообщество доверия, где каждый должен чувствовать себя в безопасности на улице в субботу вечером, – сказала она, сообщает NRK.

Осло в субботу проводит свой ежегодный прайд.

Напомним, в мае в начальной школе города Ювалд (штат Техас, США) в результате массовой стрельбы погибли минимум 19 детей и двое взрослых. Ученик средней школы, которого подозревают в расстреле, тоже мертв.