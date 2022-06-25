На Южном направлении оккупанты теряют позиции и не находят мотивации для ведения наступательных действий.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг»

— Деморализованное войско ищет способы обоснованного возвращения домой. Выбитые с укрепленных позиций рашисты не спешат создавать новые рубежи обороны. Они роют не окопы, а углубления до полуметра, укладываются в них на спину, поднимают ноги и ждут легкого ранения, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что россияне напуганы и растеряны из-за потерь руководящего и рядового состава.

Накануне вечером сообщалось, что украинская армия наращивает темпы контратак в Херсонской области, так, на севере региона россиян заставили отойти в район села Ольгино, оставив укрепленную линию обороны.