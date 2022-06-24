Украинская армия наращивает темпы контратак в Херсонской области, так, на севере региона россиян заставили отойти в район села Ольгино, оставив укрепленную линию обороны.

Об этом тактическом успехе говорится в вечерней сводке Генштаба.

На южном фронте российские формирования продолжают сидеть в глубокой обороне, откуда их планомерно выгоняют на худшие позиции.

— По результатам успешных наступательных действий наших подразделений часть сил врага оставила подготовленные оборонные позиции и сбежала в район населенного пункта Ольгино Бериславского района Херсонской области, — сообщили в ВСУ.

Напомним, чешский аналитик спрогнозировал, что успехи ВСУ на южном фронте дойдут до освобождения Херсона.