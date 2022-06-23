Точечные успехи Украины на Херсонщине имеют все шансы перерасти в деоккупацию областного центра.

Об этом высказался эксперт по безопасности из Чехии Ян Кофронь в интервью Respekt.

Преподаватель из Карлова университета говорит, что на юге под Херсоном украинцы добиваются ценных результатов.

— Ни Кривому Рогу, ни Николаеву ничего не угрожает — скорее это украинцы сейчас оттесняют русских <..> Они могут прорвать российскую оборону возле Херсона и заставить русских отступить, — заключил Ян Кофронь.

После чего добавил, что если россиян получится выбить с правого берега Днепра, то они закрепятся на левом, где смогут держать оборону значительно дольше.

— Существует реальный риск того, что русские взорвут один мост и заминируют дамбу. На другом берегу реки построят оборону и перебраться через Днепр украинцам будет очень сложно, — подытожил чешский эксперт.

Напомним, чешский репортер стал свидетелем успеха украинского контрнаступления на южном фронте.