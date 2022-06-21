Карта от UkraineWarMap

Контрнаступлением от Николаевщины украинцам удалось потеснить линию обороны россиян и продвинуться на глубину фронта 8-10 километров, ближе к Херсону.

Об этом заявил журналист из Чехии Якуб Санто, который продолжительный отрезок времени работал на этом участке фронта.

Согласно наблюдениям репортера, бои за Северодонецк оттянули на себя огромное количество российских резервов и позволили ВСУ развить наступление на Херсонщине.

— Украинцы тут же начали их кое-где теснить. На одном узком участке фронта удалось продвинуться до Херсона до восьми-десяти километров, что очень беспокоит русских оккупантов. Но, конечно, при драматической обстановке, особенно в селах и поселках на очень широкой и длинной линии фронта в южной части фронта, разрушения невероятные. Осмелюсь сказать, это одно из худших мест, которые я видел за 25 лет, — отметил военный корреспондент.

По словам Санто, в зоне боев между украинскими защитниками и российскими оккупантами лежат полностью обезлюдненные села, где нет домов, которые не пострадали от обстрелов.

— Небольшие отряды солдат прячутся от артиллерийского огня с российской стороны и закапываются на случай, если оккупанты снова попытаются пробраться в села или наоборот ожидают приказа двигаться дальше, — коротко описал он тактику украинских подразделений на местах.

Как сообщал Алексей Арестович, ВСУ отбили еще один населенный пункт — поселок Киселевка в Херсонской области.