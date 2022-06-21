Вооруженные силы Украины продвинулись в сторону Херсона вдоль трассы из Николаева.

Об этом во время вечернего традиционного прямого эфира с Марком Фейгиным рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

По его словам, ВСУ отбили еще один населенный пункт — поселок Киселевка в Херсонской области.

— На херсонском (направлении, - прим.) артиллерийские дуэли и тактические действия сторон. Единственное, что — наши тактические действия резко подвинулись по направлению к трассе Николаев — Херсон. И уже Киселевка за нами считается. Это весьма существенное продвижение, начиная от Мирного, Посад-Покровского и Благодатного… От Киселевки до Херсона где-то 15 километров. Может, немного меньше, — сказал Алексей Арестович.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович убежден, что в настоящее время у россиян не выйдет захватить Николаев, а, следовательно, и Одессу.