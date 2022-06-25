Вооруженные силы Украины 25 июня отразили попытки наступления российских оккупантов на Славянском и Бахмутском направлении. Вместе с этим из Северодонецка и близлежащих сел украинские подразделения вывели, и там сейчас закрепляется враг.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 25 июня.

Генштаб подтвердил информацию об отводе украинских подразделений из Северодонецка и окрестных населенных пунктов Сиротино, Вороново и Боровское. Сейчас россияне закрепляются на захваченных позициях.

Вместе с тем на Славянском направлении украинские военные отбили попытку российского наступления в районе Богородичного и штурм в направлении Мазановки, в результате чего россияне понесли потери.

Кроме того, на Бахмутском направлении украинские защитники успешно отразили все наступательные и штурмовые действия врага на населенные пункты Покровское, Нью-Йорк и Марьинку. Оккупанты отошли. Также россияне вели на этом направлении обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

С целью сковывания действий украинских войск враг проводил демонстративные действия в направлении населенного пункта Вершина, а также нанес авиационные удары вертолетами Ка-52 и Ми-24 недалеко от Павловки.

На Донецком направлении россияне сосредоточили основные усилия на удержании занятых рубежей и проведении перегруппировки войск. На Лисичанском — обстреляли районы населенных пунктов Вовчояровка, Лоскутовка, Белая Гора, Верхнекаменка, Верхнекаменское, Выемка и Золотаровка.

На Краматорском направлении враг активных действий не вел, но совершал обстрелы в районах населенных пунктов Маяки, Пискуновка и Северск. С целью выявления позиций украинских войск и корректировки огня оккупанты вели воздушную разведку беспилотником «Орлан-10».

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси на ротационной основе прикрывают белорусско-украинскую границу в Брестской и Гомельской областях. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории этой страны.

На Северском направлении оккупанты продолжают совершенствовать оборонительные позиции в приграничных районах россии, также, среди прочего, враг обстрелял из артиллерии позиции украинских войск в районах населенных пунктов Хреновка и Янжуловка Черниговской области.

На Слобожанском направлении противник принимает меры для обеспечения своих подразделений боеприпасами и восполнении потерь.

На Харьковском направлении враг обстреливал позиции украинских войск и элементы инфраструктуры населенных пунктов.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занятых рубежей. С целью истощения личного состава и разрушения фортификационных сооружений враг обстреливал позиции наших войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения.

В акваториях Черного и Азовского морей в готовности к ракетным ударам по территории Украины у россиян находится два носителя высокоточного оружия — в целом до 16 крылатых ракет морского базирования «Калибр».

По данным Генштаба, личный состав врага деморализован, а обещанные «огромные» выплаты за участие в боевых действиях командование под разными предлогами не производит. Оккупанты продолжают нести значительные потери в боях с ВСУ.

Как сообщалось, ночью 25 июня российские войска выпустили более полусотни ракет разных типов: воздушного, морского и наземного базирования. Впервые с территории Беларуси враг применил против Украины дальние бомбардировщики Ту-22М3. А также возобновил применение оперативно-тактических комплексов «Искандер» из этой страны