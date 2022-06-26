— В очередной раз обращаем внимание международного сообщества на факты бездумных действий России. Она продолжает ставить под угрозу безопасность не только Украины, но всей Европы. Ведь любое повреждение действующего энергоблока будет иметь серьезные последствия и может угрожать миру страшной ядерной катастрофой, — акцентировали в «Энергоатоме».
Напомним, три недели назад подобный инцидент также фиксировали возле Южноукраинской АЭС. Тогда крылатая ракета РФ пролетела критически низко возле атомных блоков.
— В очередной раз обращаем внимание международного сообщества на факты бездумных действий России. Она продолжает ставить под угрозу безопасность не только Украины, но всей Европы. Ведь любое повреждение действующего энергоблока будет иметь серьезные последствия и может угрожать миру страшной ядерной катастрофой, — акцентировали в «Энергоатоме».
Напомним, три недели назад подобный инцидент также фиксировали возле Южноукраинской АЭС. Тогда крылатая ракета РФ пролетела критически низко возле атомных блоков.