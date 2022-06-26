Ранним утром воскресенья в опасной близости от Южноукраинской АЭС пролетела российская ракета, запущенная по одной из украинских областей. Ранним утром воскресенья в опасной близости от Южноукраинской АЭС пролетела российская ракета, запущенная по одной из украинских областей.

Об этом проинформировали в «Энергоатоме».

Пролет вооружения зафиксировала камера около 6 утра. Ракета летела на север Украины. Сообщается, что затем она, вероятно, разорвалась в Киеве.

— В очередной раз обращаем внимание международного сообщества на факты бездумных действий России. Она продолжает ставить под угрозу безопасность не только Украины, но всей Европы. Ведь любое повреждение действующего энергоблока будет иметь серьезные последствия и может угрожать миру страшной ядерной катастрофой, — акцентировали в «Энергоатоме».





, что продолжают работать в штатном режиме. Радиационный фон не вышел за рамки нормы. На самой станции написали