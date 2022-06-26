На оккупированной части Запорожской области россияне захватывают пустые квартиры и даже прибегают ради этого к угрозам расправой.

Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация.

По информации ведомства, российская армия решила размещать свой личный состав в квартирах тех людей, которые выехали из оккупации на подконтрольную Украине территорию. В ОВА говорят, что оккупанты даже требуют у родственников и знакомых ключи от пустого жилья, угрожая им физической расправой.

В случае отказа россияне выбивают двери и вселяются в квартиры, свободно пользуясь всем оставленным украинцами имуществом как своим, утверждает администрация.

Напомним, что в оккупированном Херсоне оккупанты требуют списки пустых квартир. В них они планируют размещение российских военнослужащих и сотрудников спецслужб.