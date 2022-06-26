На позициях россиян и террористов «Л/ДНР» в Херсонской области все чаще фиксируют случаи дружественного огня. Такими методами оккупанты расчитывают быстрее уехать домой, выдав сильные обстрелы за действия украинских военных.

О тенденции в стане врага сообщили в ОК «Юг».

В штабе передают, что у противника на южном фронте постоянно падает боевой дух. Поэтому часть из них обстреливает свои же позиции, чтобы побыстрее уехать из зоны активных боевых действий.

— Местные партизаны и участники движения сопротивления все активнее противодействуют коллаборантам, в результате чего те усиливают охрану, готовятся к бегству в Крым, — говорится в вечерней сводке.

Напомним, из-за нехватки продовольствия российские оккупанты начали есть собак в Херсонской области.