Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области обнаружили более ста тел жителей, погибших в результате российской бомбардировки.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

— Новые печальные находки. При обследовании зданий в Левобережном районе в доме с попаданием авиабомбы на перекрестке проспекта Победы и бульвара Меотиды найдено более 100 тел погибших от бомбардировки. Тела до сих пор под завалами. Изъятие и захоронение оккупанты не планируют. Продолжается эксгумация. В приоритете дворы школ и детских садов. После эксгумации здесь обрабатывают ямы от запаха. На улицах и по дворам после эксгумаций обработка не производится, — отметил он.

Ранее сообщалось, что оккупанты сожгли все книги из библиотеки храма ВЦУ Петра Могилы в Мариуполе. Отмечается, что библиотека содержала несколько уникальных экземпляров украиноязычных изданий, которые теперь утрачены навсегда. Храм Петра Могилы построен при поддержке горожан и внесен в Книгу рекордов Украины как содержащий самую большую петриковскую роспись.