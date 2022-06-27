Переданные Украине самоходные немецкие гаубицы PzH 2000 уже несколько дней находятся на фронте.

Об этом пишет газета Bild.

Отмечается, что журналист газеты побывал на передовой в Украине и опубликовал после этого материал под названием «Наконец-то наши самоходные гаубицы в действии!».

Украинский военнослужащий рассказал корреспонденту, что после каждого применения гаубицы меняют позиции, чтобы россияне не смогли ее отследить и уничтожить.

— Это очень совершенное оружие. Одна немецкая самоходная гаубица – как три старые советские системы, которые мы использовали раньше... Мы думали, что овладеем ею за десять дней, но понадобилось 36, — рассказал он.

Где именно используются немецкие гаубицы, не сообщается, так как это секретная информация.

Ранее сообщалось, что Германия обещала передать Украине 7 гаубиц Panzerhaubitz 2000, а также «зенитные танки» Gepard и другую военную технику.