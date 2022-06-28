По состоянию на 28 июня российско-оккупационные войска в Луганской области частично или полностью разрушили 22 объекта спортивной инфраструктуры: комплексы и арены.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

На многих из этих комплексов спортсмены тренировались, готовились к международным стартам, туда приезжали представители из других регионов Украины — например, в Кременную.

— Но у россиян другое видение развития Луганской области. Они освобождают ее от жизни, от больниц, школ, детских садов, спорта. Мы потеряли Ледовый дворец спорта — он разрушен до основания, — рассказал Сергей Гайдай.

По его словам, 13 лет назад местная волейбольная команда «Северодончанка» завоевала на упомянутой арене золотые награды украинского первенства — единственные для Луганской области в командных соревнованиях во всех видах спорта за последние 20 лет.

Сергей Гайдай добавляет, что на кортах Северодонецка воспитали не одно поколение теннисистов, а известные на весь мир пловцы тренировались в бассейне «Садко». Спорткомплекс «Олимп» в Кременной всегда пользовался спросом у Олимпийской сборной Украины.

— К нам обращались ведущие украинские спортсмены, чтобы именно там (в Кременной, — прим.) подготовиться к важным стартам. Но оккупанты решили его сжечь. Как и многое другое в Луганской области, — говорит глава ОВА.

В целом разрушения спортивных объектов зафиксированы в Северодонецке, Кременной, Лисичанске, Рубежном и Попасной. Некоторые из арен и детско-юношеских спортивных школ уже вообще не подлежат реконструкции.

Напомним, что российские оккупанты ракетами «Смерч» обстреляли школу в одном из районов Николаева.