Экс-чиновник Николаевского горсовета подозревается в присвоении полмиллиона гривен за невыполненный подряд по реконструкции и термосанации здания детского сада.

Ему грозит до 12 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба Нацполиции в Николаевской области.

— В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что в 2017 году бывший руководитель одного из департаментов органа местного самоуправления, злоупотребляя своим служебным положением, на основании заведомо подложных официальных документов по выполнению подрядных работ, что касается реконструкции с термосанацией здания дошкольного учебного заведения, безосновательно перечислил средства в адрес подрядчика за фактически их невыполнение, — рассказал начальник следственного управления полиции Эдуард Соловьев.

В результате таких действий фигурант нанес ущерб бюджету города почти в полмиллиона гривен.

На основании собранных улик и проведенных экспертиз 24 июня сотрудники следственного управления ГУНП в Николаевской области сообщили о подозрении экс-директору по признакам преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 191 УК Украины «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением» и частью 1 статьи 366 УК Украины «Служебный подлог».

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Процессуальное руководство по уголовному производству осуществляет Николаевская областная прокуратура.

Напомним, 7 июня, в Одессе был задержан депутат областного совета, главной одной из постоянных комиссий при получении взятки в 120 тысяч гривен.

Напомним, в августе прошлого года Департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета уменьшил финансирование работ по термосанации школ и детсадов города.