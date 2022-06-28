СБУ установила двух российских командиров, отдавших приказ расстрелять гражданских на Киевщине: это командир батальона майор Максим Краснощеков и заместитель командира роты майор Александр Васильев.

Об этом информирует пресс-центр СБУ.

— Они руководили действиями мотострелковых подразделений врага во время временной оккупации села Победа Киевской области. Захватчики силой удерживали местных жителей в одном из помещений и пытали их», — сказано в сообщении.

Оба командира лично допрашивали украинцев и пытались выбить информацию о военных ВСУ, правоохранителях и участниках теробороны. Они же и отдали подчиненным приказ: расстрелять людей из автоматов прямо на месте пыток и взорвать здание с телами, чтобы скрыть военное преступление.

Ранее правоохранители установили личность российского командира, приказывавшего убивать мирных жителей в Киевской области.